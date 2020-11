Jongetje geraakt door buitenspiegel van passerende auto in Cuijk

Wie helpt - ook - die moeder met haar zoontje op Lesbos? ‘Ze had niks meer en ze hadden honger’

13 oktober HAPS - Elly Bens is ruim vijf jaar vrijwillig hulpverlener op Lesbos. Nu is de 61-jarige even terug in Nederland. Om haar broer Hugo in Haps te helpen met een grote inzamelingsactie onder de vlag van Rotary Cuijk. Voor de vele duizenden gestrande vluchtelingen op Lesbos.