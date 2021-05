Joodse monument weer schoongepoetst: ‘Het wordt nog mooier dan eerst!’

UPDATE Joods monument in Cuijk beklad met witte verf en tekst ‘Free Palestina’: ‘Echt respect­loos’

16 mei CUIJK - Het Joods monument aan het Maasveld in Cuijk is beklad. Het monument met daarop de namen van Joodse Cuijkenaren die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, zit onder de witte verf. ‘Free Palestina’ is daar in geschreven.