Joop V.: ict’er, romanticus, dol op zijn ‘little princess’, maar ook bekend bij de reclassering

BEERS - Joop V., de man uit Beers die ervan wordt verdacht een meisje in Roemenië te hebben verkracht en vermoord en die maandag zelfmoord pleegde in Escharen , was op het eerste gezicht een keurige ict’er die dol was op zijn dochter. Zijn ex-partner zegt echter dat ze niet verrast is door wat gebeurd is in Roemenië.

Omroep Brabant heeft zijn ex gesproken, die in 2011 door Joop ten huwelijk werd gevraagd. ,,Van zijn reclasseringswerker moest hij alles over zijn verleden aan mij vertellen. Ik heb zelf een dochter die niet van hem is en die toen nog jong was. Vrij snel daarna heb ik toen de relatie beëindigd”, zegt de vrouw - die anoniem wil blijven - tegen de regionale omroep. Ze wil niet vertellen wat Joop precies op zijn kerfstok had.

Een buurman vertelt tegen diezelfde omroep verbijsterd te zijn over de gebeurtenissen. ,,Het was zo’n aardige man. Hij heeft mijn huis (aan de Grensweg, red.) gekocht en we hebben contact gehouden.’’ Hij verklaart dat Joop niet veel contact had met mensen in het Brabantse dorp.

Fotoalbum

Een zoektocht op internetsites levert meer inkijkjes op in het leven van Joop V.. Zo staan er op zijn Flickr-pagina veel foto's van hem met zijn dochter. Hij heeft op die fotosite een apart mapje gemaakt met de naam ‘My little princess’ (‘mijn kleine prinses’). Verder zijn er wat foto’s te zien van de Waalbrug in Nijmegen.

Op zijn LinkedIn-profiel is te zien dat hij verschillende banen in de ict-branche heeft gehad de afgelopen jaren. Maar, zo staat er boven aan de pagina: ‘Beschikbaar vanaf half september’. Hij heeft op het sociale netwerk zo’n vijfhonderd volgers.

