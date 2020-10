Katwijk is het helemaal zat: ‘Waarom wéér hier seizoensarbeiders? In Boxmeer en Sint Anthonis is plek zat’

Omstreden opvang van arbeidsmi­gran­ten in Maashotel Katwijk van de baan

7 september CUIJK / KATWIJK - Opvang van arbeidsmigranten in het omstreden Maashotel in Katwijk is van de baan. De gemeente Cuijk zegt dat huisvesting van buitenlandse arbeiders hier, na eerdere overlast in het dorp, niet langer mogelijk is.