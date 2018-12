Keihard optreden of juist negeren? Dit kun je doen tegen een Project X-feest

Burgemees­ter Cuijk: we gaan iedereen tegenhou­den die naar Project X-feest komt

5 december CUIJK - Burgemeester Wim Hillenaar is niet van plan bezoekers van een project X-feest in Katwijk toe te laten in het dorp. ,,Onze lijn is: er is geen feest in Katwijk en er komt geen feest in Katwijk", laat hij in een officiële verklaring weten. Hoe de gemeente en politie dit gaan aanpakken is nog niet duidelijk. Ze houden alle opties open: het dorp afsluiten, ME achter de hand houden of een noodbevel. Dit zal in de loop van de week duidelijk worden.