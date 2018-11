Kettingbotsing met zes voertuigen op A73 zorgde voor flinke file in avondspits

Dommels­voort Cuijk: uitspraak nog later

4 november CUIJK - Hoe verder met toekomstig recreatiepark Dommelsvoort bij Cuijk, blijft voorlopig onduidelijk. Ook al buigen zich alweer even meer rechters over een juridisch geschil tussen de gemeente Cuijk en projectontwikkelaar Van Boekel, een uitspraak hierover is opnieuw uitgesteld. Een reden geeft de rechtbank niet.