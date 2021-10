Kortsluiting en knal in transformatorhuisje, deel industrieterrein zonder stroom

KATWIJK - Een deel van het industrieterrein bij Katwijk - vijftien aansluitingen - zit zonder stroom. Oorzaak is vermoedelijk kortsluiting rond 9.00 uur in een transformatorhuisje aan de Lange Linden in Katwijk. De storing kan volgens stroombeheerder Enexis nog wel enkele uren duren.

Na een harde knal ontsnapte er veel rook uit het huisje. ,,Een component van een laagspanningsdeel is gaan roken. De transformator die daarop is aangesloten, is inmiddels uitgeschakeld. We zijn nu aan het kijken hoe we de storing zo snel mogelijk kunnen oplossen”, aldus een woordvoerder.

Bypass

De brandweer van Haps was snel aanwezig. Omdat elektra niet geblust mag worden, moest eerst gewacht worden op technici van Enexis. Die zijn in de loop van de ochtend in actie gekomen om een zogeheten bypass aan te leggen. Dit, om de stroom om het huisje heen te leiden.

Enorme explosie

De brandweer heeft de ruimte geventileerd, zodat de werknemers van Enexis hun werk kunnen doen, meldt een correspondent van SK-Media. De woordvoerder van Enexis: ,,We gaan ervan uit dat we de storing kunnen oplossen in de loop van de dag.”