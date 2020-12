Krijg je strafkorting als je cocaïne druivensuiker blijkt te zijn? In deze Cuijkse zaak gaat het om het principe

Staatsse­cre­ta­ris: geen kankerver­wek­ken­de stof in Kraaijen­berg­se plassen aangetrof­fen

28 oktober DEN HAAG - Er is recent tóch onderzoek gedaan naar mogelijke kankerverwekkende stoffen door de granulietstort in de Kraaijenbergse plassen bij Cuijk. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven gisteren in een debat met de Tweede Kamer over de stort van granuliet even verderop in Over de Maas bij Dreumel.