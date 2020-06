Krijgt Katwijk er straks 200 inwoners bij? Plan: woonpark voor arbeidsmigranten

Het regent annulerin­gen bij dierenpen­si­ons: ‘Veel mensen durven niet meer op vakantie’

31 mei WIJCHEN/ GROESBEEK/ CUIJK - Er is een enkele kat of hond, of de hokken zijn leeg. Bij veel dierenpensions in de regio is het stil en voor de zomer voorzien ze ook veel afzeggingen. De gevolgen van de coronacrisis zijn ook bij de dierenpensions goed te merken.