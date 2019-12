Krista (45) helpt ‘gevallen fietsster’ in Cuijk, terwijl handlangers haar van tas beroven

CUIJK - Krista Kremers is zondag in Cuijk van haar handtas beroofd doordat een vrouw deed alsof ze met haar fiets was gevallen. ,,Ik had niets in de gaten. Het ging zo snel. Niemand helpt elkaar dadelijk nog door dit soort kwats.’’

Kremers (45) fietste zondagochtend onder het tunneltje op de Vierlandendreef in haar woonplaats door, toen ze een vrouw zag liggen. Naast haar lag een fiets. ,,Ik dacht: ze is gevallen. Ik stop. Zette mijn fiets aan de kant en ging helpen.’’

Strompelen

De tas van Kremers zat in haar fietsmandje. ,,Ze had pijn aan haar been. Ik vroeg of ik een ambulance moest bellen. Dat hoefde niet. Ze was een beetje vaag. Ik heb haar overeind geholpen. Toen pakte ze haar fiets en strompelde weg.’’

Uit een ooghoek zag ze ook een aantal mannen weglopen. Kremers dacht al: waarom helpen ze niet? Maar pas later, toen ze bij de Lidl ontdekte dat haar tas weg was, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. ,,Shit, tas weg.’’



Reservesleutels

Ze fietste meteen terug naar huis. ,,Toen begon de paniek toe te slaan. Want mijn sleutels zaten ook in de tas. Ik ben naar mijn schoonzus gegaan. Later heb ik de reservesleutels bij een vriendin opgehaald.’’



Binnen een uur vond een man de tas terug langs het spoor in Cuijk. Via Facebook wist hij Kremers te achterhalen. ,,Zo zijn mijn sleutel en mijn portemonnee met pasjes teruggekomen. Maar voor de rest was hij wel leeg natuurlijk. Ik mis bijna 100 euro.’’

Quote Ik was behoorlijk van het padje af.

Mobiel banditisme

In een tweet meldt een wijkagent dat de politie zaterdag ook een soortgelijke melding kreeg vanuit een parkeergarage van winkelcentrum Maasburg in Cuijk. De woordvoerder van de politie Brabant-Oost ziet twee dagen later echter geen verband tussen bovenstaande gevallen. De meldster vond haar tas terug en deed geen aangifte.



Volgens de woordvoerder komt mobiel banditisme waarbij een soort van babbeltruc wordt toegepast veel voor. ,,Dit lijkt op het faken van een ongeluk om iemand te beroven. Vaak zijn het personen uit Oost Europa die niet in Nederland wonen. Die zijn hier een paar weken op rooftocht.’’



Kremers dacht dat de vrouw uit Polen kwam. ,,Ze sprak heel gebrekkig Nederlands. Maar een agent dacht dat het Bulgaren of Roemen waren, omdat die nogal actief zijn op dit moment.’’

Quote We vragen mensen altijd alert te zijn. Maar als iemand op straat loopt te kermen, is dat natuurlijk lastig. Een woordvoerder van de politie

