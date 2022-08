Landschapsarchitect wil voorkomen dat 2000 oude populieren langs de Maas verdwijnen

Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt dicht voor onderhoud

GENNEP/OEFFELT - Roest eraf stralen, een nieuwe coating erop en dan nog een laklaag. Dat is onder meer het schilderonderhoud dat dit weekeinde plaatsvindt aan de boogconstructie van de Maasbrug tussen Gennep in Limburg en Oeffelt in Brabant.

9 augustus