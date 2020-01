Lange file na ongeluk op A73 bij Beers

Schutters­gil­de Cuijk stopt na 600 jaar: resterende zes leden zijn te oud

11 januari CUIJK - Het Sint Anthonius en Martinusgilde in Cuijk houdt op te bestaan. Het gilde bestaat uit nog maar zes leden, waarvan de gemiddelde leeftijd hoog is. ,,Ons oudste lid is 83 jaar en de jongste is ook al in de 50”, zegt gildemeester Jan Roelofs. ,,Ik ben zelf ook al 77 jaar. Aanwas van jeugd is er niet. Het is een moeilijke beslissing, maar we konden niet anders”, aldus Roelofs.