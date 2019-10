Leegstaand pand in Linden verwoest door brand: geen gewonden

De brandweerlieden uit Cuijk, Haps, Oeffelt en Sint Anthonis waren met groot materieel aanwezig. Het bestrijden van het vuur was lastig vanwege de dichte begroeiing. Besloten is om het pand gecontroleerd uit te laten branden.

Het dak is ingestort. Er was voor zover bekend niemand aanwezig in de woning die al langere tijd leegstond. Boer en boerin Theo en Dini Lange verkochten het pand in 2002 aan ontzander Smals. Sindsdien was het onbewoond en dichtgetimmerd. Er zat ook geen stroom of gas meer op. Het gaat vermoedelijk om brandstichting.