Lekkende vrachtwagen met veevoer zorgt voor overlast op A73

Politie: ‘Overvaller casino Cuijk wist precies waar hij moest zijn’

11 september CUIJK - De overvaller die op 10 augustus het casino in Cuijk overviel met een groot mes leek precies te weten waar hij moest zijn. Dat is een van de conclusies van de politie, die woensdag bewakingsbeelden naar buiten heeft gebracht waarop goed te zien is hoe de overvaller vorige maand toesloeg.