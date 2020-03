Links 100, rechts 130: op de A73 zie je ze allebei

Restau­rants in het Land van Cuijk hebben nog nauwelijks last van corona

12 maart LAND VAN CUIJK - Voetbalwedstrijden worden in Brabant afgezegd. Het Accordeonfestival in Mill is geannuleerd. Raadsvergaderingen hebben geen publiek meer. Heel Brabant zit op slot. Behalve de restaurants en cafés in het Land van Cuijk. Die zeggen tot nu toe weinig last van de coronamaatregelen te hebben. ,,Maar we houden ons hart vast.’’