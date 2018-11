Maaslijn blijft probleem: reiziger moet maar wennen aan storingen

6 TIPS Lozen regenwater over tien jaar verboden in Mill, Cuijk en Grave. Maar wat doe je er dan mee?

29 november MILL/CUIJK/GRAVE - In de gemeenten Cuijk, Mill en Grave is het over een jaar of tien verboden om nog hemelwater op het riool te lozen. Door de klimaatveranderingen, zullen er steeds meer hevige regenbuien komen en dat kan het riool niet meer aan. Gevolg: wateroverlast, ondergelopen straten en tunnels en water dat via het riool in je huis omhoog komt.