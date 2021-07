Man die gemeente Cuijk ernstig bedreigde blijft langer vastzitten

Dat zegt de politie. ,,In belang van het onderzoek is hij in verzekering gesteld. Dit betekent dat hij voor maximaal drie dagen vastzit’’, zegt een woordvoerder.

Over waarom de man zonder vaste woon- of verblijfplaats de gemeente via een andere overheidsinstantie telefonisch bedreigde, wil zowel de politie als de gemeente ook dinsdag niks zeggen.

Politieheli

De man is maandagavond rond zes uur aangehouden in de Cuijkse wijk De Valuwe. Een politiehelikopter assisteerde agenten vanuit de lucht. ,,Het adres waar hij opgepakt is, is niet zijn adres’’, zegt de woordvoerder.

Politie zocht maandag onder meer bij het winkelcentrum van De Valuwe naar de man, met een foto van de verdachte in de hand.

De gemeente wil geen vragen beantwoorden. ,,We gaan niet verder op de situatie in’’, zegt een woordvoerder. ,,Dit is nu echt een zaak voor politie en justitie.’’

Gemeentehuis op slot

De bedreiging was dermate ernstig, dat het gemeentehuis maandag even op slot ging voor het publiek. Later konden bezoekers met een afspraak alleen naar binnen als ze aangebeld hadden. Dinsdag was het gemeentehuis weer open. Voor de veiligheid vergaderde de gemeenteraad maandagavond ook niet in de raadzaal van het gemeentehuis, maar online.