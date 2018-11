Man pint met in Cuijk gestolen pas op station in Nijmegen

video Voor iedereen een stuk taart in zorgcen­trum Castella

8:56 CUIJK - En de winnaar is... Eigenlijk waren het zondag vooral de 160 bewoners van het zorgcentrum Castella die als winnaars van de bakwedstrijd uit de bus kwamen. Want voor iedereen was er een stuk taart en reken erop dat dat hele lekkere taarten waren.