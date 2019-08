Man raakt zwaargewond na ongeval met stroomkabel in Cuijk, wijk zonder stroom

Eerste chalets nieuw vakantie­park staan al in Linden

20 augustus LINDEN - Ze laten er bij EuroParcs geen gras over groeien. De Apeldoornse vakantieparkketen is pas enkele weken eigenaar van de overgenomen camping Op den Drul in Linden. Maar van wat eind vorige maand nog camping Op den Drul van de familie Bardoel was, is weinig meer over.