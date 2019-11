Man vrijgesproken van poging zware mishandeling op drugsdealers in Cuijk

De Boekelaar vertelde tijdens de rechtszaak dat hij regelmatig harddrugs kocht bij de automobilist en diens partner. Hij was de laatste keer echter door de mannen 'belazerd' met 'zwaar versneden cocaïne'. De Boekelaar stapte op 2 mei 2019 's nachts bij de drugsdealers in de auto en wilde hen 'confronteren' met de slechte kwaliteit van de geleverde drugs.



Hij gaf toe dat hij 'een beetje met het mes had gedreigd', maar hield vol dat hij geen stekende bewegingen had gemaakt. De drugshandelaren sprongen volgens hem meteen de auto uit, toen ze het wapen zagen. De rechtbank zag dit als een 'authentieke verklaring'.



Het alternatieve scenario, waarin de man bij volstrekt willekeurige mensen was ingestapt met zijn mes, was 'niet plausibel'.