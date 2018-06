Slachtoffer belde 112 na gewapende beroving van kilo wiet

Veel reacties op mogelijke kap Lindeboom Cuijk

10:32 CUIJK - Een Facebookpagina 'Lindeboom Cuijk moet blijven', veel verontwaardigde reacties op internet en raadslid Rob Poel (PvdA) die vragen gaat stellen tijdens de raadsvergadering. De dreiging dat de meer dan honderd jaar oude lindeboom in de Maasstraat in Cuijk gekapt gaat worden, heeft in Cuijk veel losgemaakt.