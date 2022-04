‘Meer haast graag met bouw van woontoren, Cuijk kampt met grote woningnood’

,,Het is niet om onaardig te doen, maar in 2020 is op papier officieel vastgelegd om hier te bouwen. Toch zit er het laatste half jaar geen schot meer in de zaak vanuit de gemeente. Dan gaan we net zo graag de panden die leegstaan verhuren.



Er is belangstelling, onder meer van bouwmarkten, dierensupers en Welkoop. Jan Linders wil graag uitbreiden, maar zonder steun van de gemeente kan dit ook niet”, aldus Paul van Schaijik.