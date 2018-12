Meisje (15) ondergedoken vanwege Project X-feest

KATWIJK - Het 15-jarige meisje dat op het adres woont in Katwijk waar vrijdag een Project X-feest is aangekondigd, zou inmiddels ondergedoken zijn. Dat meldt haar oom Marcel Jansen aan een verslaggever van Omroep Brabant. Haar foto die ook bij de ‘uitnodiging’ stond, maar die heeft ze niet zelf geplaatst.

Het project-X feest dat via Facebook is aangekondigd, dreigt enorme uit de hand te lopen. Ongeveer 8.000 mensen kondigden aan erbij aanwezig te zijn, nog eens 18.000 waren er in ‘geïnteresseerd’. De aankondiging is inmiddels van Facebook verwijderd.

Hectische situatie

,,Dit lijkt helemaal te gaan ontsporen”, volgens oom Marcel Jansen op de radio. ,,Het is op dit moment zo’n hectische situatie. Mijn nichtje is uit huis gehaald en op een andere locatie ondergebracht. Ze plaatste een berichtje op Snapchat binnen haar vriendengroep om haar vrienden uit te nodigen voor een gezellig, klein feestje. Alleen één van haar vrienden vond het nodig dat in de grote multimediale wereld te moeten gooien. Met alle gevolgen van dien.”