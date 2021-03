Meisje komt met fiets onder auto terecht en overlijdt in Katwijk

video Vrieskou? Montage van airco’s gaat ‘gewoon’ volle bak door

13 februari NIJMEGEN - Buiten was het dezer dagen zo koud als in een vrieskast. Dan hebben mensen geen airconditioning nodig, zul je denken. Toch gaat de montage van airco’s in onverminderde volle vaart door, merkt het Nijmeegse installatiebedrijf KliMate.