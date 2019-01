Meisjes die portemonnee stelen in Cuijkse Xenos melden zich niet, politie zet beelden online

Sloop in Cuijkse wijk De Valuwe vordert flink

5 januari CUIJK - Van de huizen aan Leeuwengrootstede in de wijk De Valuwe in Cuijk is niet veel meer over. Nog slechts de karkassen van de woningen staan er. Het is het een-na-laatste rijtje huizen dat in het kader van de revitalisering van de wijk moet verdwijnen. De leegstaande huizen aan de Keurvorsterstede zijn straks de laatste woningen die gesloopt worden.