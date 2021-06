Met balken doorboorde auto blijkt gestolen bij bso, hoe is de gespietste bestuurder er aan toe?

Cuijk worstelt met Romeins verleden: bed and breakfast in eeuwenoude museumto­ren al afgescho­ten na verzet

7 juni CUIJK - Een B&B in de eeuwenoude museumtoren Ceuclum in Cuijk komt er niet. De aangekondigde replica van een Romeinse tempel à 3,5 ton in de oude pastorietuin bij de kerk, waaraan de gemeente ruim 2,5 ton wil bijdragen, krijgt in de Cuijkse politiek vooralsnog weinig steun. Ook omdat financieel nog veel onduidelijk is.