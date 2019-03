Met deze 11 tips overleef je carnaval

1: Pas je aan de lokale gewoontes aan.

In ieder dorp in Brabant en Limburg en in veel Gelderse plaatsen wordt carnaval gevierd. Maar overal is het anders, hebben ze andere evenementen en tradities. Verbaas je, maar geniet vooral.



2: Ga verkleed. Een boerenkiel is al goed.

Beter is een mooi tenue met een verhaal erbij. De enige die er met carnaval raar uitziet, is degene in gewone kleren. Trek niet vijf dagen hetzelfde aan. Na één dag stinkt het al naar bier en zweet.



3: Zorg voor voldoende makkelijk eten in huis.

Koken na een dagje doorzakken valt niet mee. Je bent moe, staat niet al te stabiel meer op de benen. Nasi, erwtensoep of worstenbrood is dan handig. Of bezoek even de friettent op de hoek.