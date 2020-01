Minder treinen tussen Cuijk en Nijmegen door technische storing

vrijdaginterview Dit is de nieuwe directeur van Schouwburg Cuijk: ‘Als je goede plannen hebt, moet je risico’s niet mijden’

24 januari HAPS / CUIJK - Bart Vaessen is een ervaren theaterman. Hij adviseerde de schouwburg toen er in Cuijk over cultuur gediscussieerd werd. Nu is hij er directeur. ,,Serieus, ik was echt verbaasd toen ik een belletje kreeg.’’