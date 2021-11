Mocht Forum-lijsttrekker wel reclame maken in de lucht? Vlucht was mogelijk illegaal

Nina (25) twijfelt niet over haar stem: ‘Ik kies bewust voor iemand die bij mij in de buurt woont’

SINT ANTHONIS - Hij is jong, net als zijzelf. Nog belangrijker: ze kent hem persoonlijk, namelijk woonachtig in hetzelfde dorp. Voor Nina Jansen (25) uit Sint Anthonis is er geen twijfel bij wie ze dat rondje rood gaat kleuren als ze het stembureau in haar gemeentehuis binnenstapt.

23 november