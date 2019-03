Motorrijder en bedrijfsbus in botsing op A73 bij Haps: flinke file

Spoorweg­tun­nel Cuijk beklad met hakenkrui­sen

26 maart CUIJK - De spoortunnel in de Cuijkse wijk Padbroek is beklad met hakenkruisen en andere obscene tekens. De tunnel die van de wijk Padbroek naar het natuurgebied de Zevenhutten loopt, is waarschijnlijk afgelopen week beklad. Wie daar verantwoordelijk voor is, is niet bekend.