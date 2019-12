N324 weer open na grote uitslaande brand in ABC Restaurant Velp

Lintje voor burgemees­ter Hans Gilissen

14 december VENRAY /GENNEP- Hans Gilissen (62) is vrijdag bij zijn afscheid als burgemeester van Venray benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De in Gennep geboren Gilissen kreeg de koninklijke onderscheiding tijdens een bijzondere raadsvergadering uitgereikt door gouverneur Theo Bovens.