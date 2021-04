Na 1800 jaar bouwt Cuijk weer een Romeinse tempel: ‘Wauw, wat staat hier?’

CUIJK - Over anderhalf jaar kun jij je als inwoner of bezoeker van Cuijk terug wanen in de tijd van de Romeinen, zo'n 1800 jaar geleden. In het najaar van 2022 moet er in de voormalige pastorietuin bij de kerk een herbouwde Romeinse tempel staan.