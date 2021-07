Na dagje aan het water zien eigenaren dat hun nieuwe auto is uitgebrand in Linden

Geen Daags na de Tour, maar Rondje33 gaat wél van start

21 juni BOXMEER - Daags na de Tour, de wielerronde van Boxmeer, mag dan afgelast zijn, dat andere wielerevenement in Boxmeer gaat wel door. ,,Bij Rondje33 hebben we geen last van de anderhalvemeter-maatregel’’, zegt Theo Bisseling, één van de organisatoren van de wielertoertocht.