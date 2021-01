Nepkoerier die bedrijf in Cuijk voor de gek probeerde te houden opnieuw veroordeeld

Oudere moet na kerstuitje 5 dagen in quarantai­ne bij zorgcentra Pantein: ‘We doen dit met pijn in ons hart’

24 december BOXMEER - Bewoners van de zorgcentra van Pantein in het Land van Cuijk en Gennep die met kerst op familiebezoek gaan, moeten bij terugkomst vijf dagen lang in quarantaine. Opgesloten dus op hun kamer of in hun appartementje.