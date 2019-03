Nieuw onderzoek naar vele ongelukken op A73 bij Cuijk

De Cuijkse verkeerswethouder Gerard Stoffels maakt zich inmiddels grote zorgen over de veiligheid op de Brabantse A73. Met name om het deel waaraan Cuijk ligt. De bezorgde wethouder wil nu niet vooruitlopen op te nemen nieuwe maatregelen. ,,Ik wil eerst de onderzoeksresultaten afwachten. Ons is toegezegd dat die voor de zomer bekend zijn. Het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Op basis daarvan moeten we beoordelen wat ons te doen staat.’’