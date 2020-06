Nog veel raadsels rondom woningoverval Cuijk

CUIJK - Een mevrouw in een bruin jurkje is er zondagochtend nog flink van ontdaan. Ze wijst op de natte stippen op de stoep, uitgewiste bloedvlekken. ,,Vanmorgen liep ik naar buiten en zag ik de bloedsporen. Vreselijk. Het begint nou pas bij mij te landen.”

In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks halfeen vond elders bij haar in het appartementencomplex aan de Irenestraat in Cuijk een gewelddadige overval plaats. In een woning op de begane grond raakten twee mannen, de bewoner en een bezoeker, gewond aan onder meer hun hoofd.

Lees ook Mannen gewond bij woningoverval Cuijk Lees meer

Geldbedrag

Dat gebeurde, nadat meerdere daders het huis binnen waren gedrongen en hen mishandelden. ‘Ze zouden met een geldbedrag zijn gevlucht in een auto’, meldt de politie verder op Twitter.



De politie wacht zondagochtend nog op de uitkomsten van verder onderzoek. Over de toedracht kan de woordvoerster nog niet veel meer vertellen. ,,Beide slachtoffers zijn voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Over de ernst van de verwondingen weet ik niets.” Eventuele getuigen wordt gevraagd zich te melden.

Niks gemerkt

De deur van het slachtoffer blijft gesloten, veel omwonenden zijn door het tumult heen geslapen. ,,Overval? Ik heb niks gemerkt”, reageren bijvoorbeeld de bewoners van de woning tegenover die van het slachtoffer. Een ander: ,,Ik heb vannacht wel de politie en ambulance gezien en gehoord, maar heb verder weinig meegekregen. Ik ben niet gaan kijken. Geen idee wat zich heeft afgespeeld.”



Ook de mevrouw in het bruine jurkje - nee, geen naam - weet verder weinig. Alleen dat de schrik er nog goed in zit: ,,Het wemelde hier vannacht van de politie. Ik moest binnen blijven, mocht er niet door. Dat was een benauwende gedachten.”

Nooit overlast

Bewoners op de gang waar de overval plaatsvond, zeggen weinig contact te hebben met het slachtoffer. Verder vertellen ze nooit overlast ervaren te hebben van de persoon die is overvallen en ook verder geen idee te hebben wat zich kan hebben afgespeeld. ,,We leven hier vrij anoniem langs elkaar heen. Maar hij knikt altijd vriendelijk hallo. Hij had vaker vrienden over de vloer. Daar merkte je verder weinig van.”