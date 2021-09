Nog veel vragen rond steekpartij in spits bij station Cuijk: ‘Ik pakte papier om het bloeden te stelpen’

update Jongeman raakt zwaarge­wond bij steekpar­tij in Cuijk; vrienden leveren verdachte over aan politie

12:50 CUIJK - Drie personen zijn dinsdagavond, omstreeks half zes, gewond geraakt bij een steekpartij voor het station in Cuijk. Een van de slachtoffers is zwaargewond. Hij is in zijn nek en arm geraakt.