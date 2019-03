Nutricia is een soort familiebedrijf

Dat zal bij de familie Verberkt thuis en bij iedere verjaardag dus wel over het werk gaan. ,,Nee hoor”, bezweert Corine. ,,Daar is mijn moeder niet zo blij mee als we dat zouden doen. Natuurlijk bespreken we de nieuwtjes, maar daarna is het afgelopen. Gaat het over andere dingen.” Cris: ,,We komen elkaar hier ook niet de hele dag tegen. Ik heb alleen soms haar advies nodig.”



Zowel voor Cris als Corine waren er spannende momenten bij het bedrijf. Voor Corine was dat toen besloten werd om haar afdeling volledig naar Utrecht te verhuizen. ,,Maar dat was voor mij geen optie”, vertelt ze. ,,Mijn man heeft een melkveebedrijf. Ik ben dus wel aan de regio gebonden.” Voor vader Cris was de overname door Danone spannend. ,,We waren gewend om steeds andere bedrijven over te nemen. Nu kwamen we zelf in andere handen. Ons werd verzekerd dat het geen werkgelegenheid zou kosten, maar ja, je weet het bij een overname nooit hé”, zegt hij.