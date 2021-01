Om de paar minuten een doffe dreun: Wat is er aan de hand in Cuijk?

Bewoners Haps vechten bouw woningen arbeidsmi­gran­ten aan: ‘Onze privacy en veiligheid zijn weg’

22 december CUIJK/HAPS - Honderden arbeidsmigranten moeten onder dak worden gebracht in Cuijk. De gemeente heeft drie locaties. Waaronder grond naast voormalig hotel Jachtlust in Haps. Omwonenden willen het tegenhouden. ,,De boerderij was ons pensioen.’’