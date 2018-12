Onderzoek of kosten Project X Katwijk verhaald kunnen worden

Grave laat ‘sneltrein’ richting fusie voorbij rijden

11 december GRAVE - Geen grote gemeente Land van Cuijk, maar kijken of Grave zelfstandig kan blijven of met Cuijk en Mill moet fuseren. Dat is dinsdagavond besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering in Grave. De coalitiepartijen CDA en LPG laten zich niet opjagen door het vorige week gepresenteerde plan van aanpak richting een fusie van Cuijk met Boxmeer en Sint Anthonis.