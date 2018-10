Ongeval bij Haps: file en rijbaan dicht op A73

Omgevings­dienst weg: Cuijk verliest zestig banen

11 oktober CUIJK - Het kantoor van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) vertrekt uit Cuijk. Het bestuur heeft vandaag bekendgemaakt de hele organisatie onder te brengen in De Vliert in Den Bosch. Daar bevindt zich al een deel van de ODBN. Het pand in Cuijk wordt afgestoten en dat gaat zo'n zestig banen kosten.