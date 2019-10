Onrust binnen CDA na boerendebat, in Land van Cuijk zijn de eerste opzeggingen al binnen

Saxofonist Marc Loeffen is nu eens zelf de gast

29 oktober CUIJK - Altsaxofonist Marc Loeffen uit Mill nodigt normaliter eens in de maand muzikanten uit om mee te spelen met JAmZZ Collective. Die optredens zijn in Kansas. Vrijdag is het in diezelfde Cuijkse tapperij de beurt aan Loeffen zelf om als speciale gast van de Phat Cool Bigband aan te treden.