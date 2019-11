Onrust in Beers over mogelijke actie dierenactivisten

Op sociale media gaan de laatste uren berichten gaande dat dierenactivisten één of meer veehouderijen willen bezetten. Boeren zijn hierdoor extra op hun hoede. Concreet wordt een varkensboer in Beers genoemd. De politie is daarom rond 19 uur naar de boer toegegaan. Zij houden het bedrijf in de gaten.



De mogelijk actie houdt mogelijk verband met de rechtszaak vandaag in Den Bosch tegen ruim zestig aanhangers van dierenrechtenorganisatie Meat the Victims die in mei in Boxtel een varkensstal bezetten.