Ontwikkelaar vakantiepark Dommelsvoort moet Cuijk 6 miljoen euro betalen

Vrijspraak voor eigenaar van Cuijks drugspand

10:42 CUIJK/DEN BOSCH - Een 35-jarige Cuijkenaar vertelde een ‘helder verhaal’ over de ‘deal’ die hij begin dit jaar per ongeluk afsloot met een drugskweker. Politierechter Bossink geloofde de man toen deze vertelde dat hij geen idee had dat zijn jeugdvriend van plan was om een hennepplantage in zijn woning te beginnen. Ze sprak de verdachte daarom vrij. Het Openbaar Ministerie had juist gevraagd om een werkstraf van 180 uur.