Ook aardbevingen ver weg worden hier gevoeld

In de vroege ochtend van 13 april 1992, rond half vier, zitten duizenden mensen in deze regio ineens rechtop in bed. Geen donderknal die hun nachtrust verstoort, het is een aardschok. De meldkamer in Den Bosch krijgt honderden telefoontjes te verwerken. De Gelderlander schrijft de volgende dag dat in bejaardenhuizen in Cuijk en Grave veelvuldig op alarmbellen werd gedrukt.