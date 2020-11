Ook dit carnavalsevenement is geannuleerd: geen Kuukse elfkroegetocht volgend jaar

,,We hebben de beslissing zo lang mogelijk uitgesteld”, meldt Lars Arts, voorzitter van de organisatie van het evenement waar op carnavalsdinsdag vele carnavalisten uit de wijde omtrek op af kwamen. ,,In de tijd van een rondwarend coronavirus is er in het centrum van Cuijk simpelweg geen plek voor 16.000 deelnemers en hun jaarlijkse tocht.”

Niet net doen alsof

Arts: ,,En stel dát in februari weer meer kan dan nu, dan nog is het voor ons niet haalbaar om het te organiseren. Het zijn juist deze maanden waarin we ons evenement op poten zetten. We kunnen niet een paar maanden net doen alsof en dan alsnog de boel afblazen.”

De organisatie bekijkt nog of het mogelijk is om de komende editie in een andere, ‘corona-geschikte’ vorm toch te laten plaatsvinden.

Eerder werden ook al de Gennepse Mèrtzitting en de Metworst in Boxmeer van de kalender gehaald. Ook het jaarlijkse 11e van de 11e feest in Overloon is logischerwijze geannuleerd.

Volledig scherm Rolschaatsers bij de Kuukse Elfkroegetocht. © Ed van Alem