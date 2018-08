Ook fastfoodketen KFC naar A73 bij Cuijk

KFC zegt dat het aan 45 parkeerplaatsen bij zijn nieuwste restaurant genoeg heeft. Cuijks gemeentebestuur gaat hiermee akkoord, al schrijft de parkeernota 60 parkeerplaatsen voor. Op 'piekmomenten' kan, aldus Cuijk, de aangrenzende carpoolplaats uitkomst bieden.



Definitieve overeenstemming over hoe het verkeer het best van en naar het nieuwe restaurant is te leiden, is er nog niet. In de concept-verkoopovereenkomst staat dat de ontsluiting niet rechtstreeks op de Raamweg mag.



Mocht er na zes maanden geen akkoord zijn over de ontsluiting van het KFC-terrein, kan de overeenkomst op dit punt ontbonden worden.