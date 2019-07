Ook het Vierdaagse Orkest moet weer aan de bak

Het orkest is goed voor 25 composities, het combo voor vijf liedjes. Drie uur duren de shows. De optredens vergen veel inspanning, ook van de dirigent. Dat is Bart van Zutven (43) uit Hernen: ,,Als de week met al die optredens voorbij is, ben ik heel moe. Ook mentaal. Als dirigent ben je eindverantwoordelijke en moet je continu alles in de gaten houden. Het is veel staan en lopen in de aanloop van een concert.”



Trompettist Henk van Raaij (60) zit tijdens het spelen. En dat valt soms eveneens niet mee. ,,Verleden jaar zaten we in Cuijk bij de doortocht van de lopers in de verzengende zon. Sommige muzikanten speelden vanaf een I-pad en vier van die apparaten vielen uit vanwege de hitte. En na afloop bleek dat mijn benen verbrand waren terwijl ik een lange zwarte broek heb aangehad. Gelukkig staan we dit jaar op een andere plek, bij de schouwburg, onder een overkapping.”



Van Raaij uit Sambeek is ook voorzitter van de Stichting Vierdaagse Orkest. Van Zutven staat voor de 21e keer voor het orkest. ,,Er is in al die jaren veel veranderd. In het begin was het orkest een Cuijkse aangelegenheid. Nu niet meer. De gezelligheid stond destijds voorop. Niet dat het nu niet gezellig is, maar het niveau is veel hoger. We hebben twintig repetities en dan is er geen tijd voor beunhazen.”