Ook Oeffelt heeft een Boer Geert in nieuw seizoen ‘Boer Zoekt Vrouw’

update/overzicht optochten Optochten Gennep en Cuijk gaan niet door, ook Beers afgelast

17:47 GENNEP/CUIJK - De carnavalsoptochten van Gennep en Milsbeek gaan zondag niet door. Ook in Cuijk, Beers, Overloon en Sint-Anthonis is de stekker eruit getrokken. De optocht van Gennep is verplaatst naar dinsdag, vanaf 13.30 uur, na de kinderoptocht. In Milsbeek is de optocht ook op dinsdag vanaf 15.00 uur.