Ook Tweede Kamer is voor herindeling Land van Cuijk, zorgen over Grave: ‘Langer wachten op Grave is echt onwenselijk’

Land van Cuijk laat Grave keihard vallen, de gevolgen zijn groot

20 december GRAVE / CUIJK - De fuserende gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill gaan niet akkoord met bezuinigingsvoorstellen van buurgemeente Grave. Dat blijkt uit een brief van de stuurgroep Land van Cuijk aan Grave, die in handen van deze krant is. De gevolgen voor Grave zijn groot. Het komt nu naar alle waarschijnlijkheid onder financieel toezicht van de provincie te staan. Grave moet dan voor iedere uitgave goedkeuring vragen in Den Bosch.